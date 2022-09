Taxi senza tassametro a Capri, multati in 30 su 50 controllati (Di giovedì 15 settembre 2022) Controlli dei carabinieri a Capri e AnaCapri nei confronti dei tassisti, dopo diverse segnalazioni ricevute da residenti e turisti. Sono 50 i Taxi e le auto adibite a noleggio con conducente che i militari dell’Arma hanno ispezionate, e 30 i tassisti sanzionati. Le violazioni contestate hanno riguardato la mancata esposizione del tariffario, il tassametro spento, il mancato rilascio di una ricevuta per tariffa predeterminata, la mancata esposizione del cartellino identificativo del tassista e la mancata esposizione del numero da contattare per eventuali reclami. Altre 14 sanzioni sono quelle per non aver indossato la cintura di sicurezza. L’importo complessivo delle multe e’ di 2.700 euro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 settembre 2022) Controlli dei carabinieri ae Ananei confronti dei tassisti, dopo diverse segnalazioni ricevute da residenti e turisti. Sono 50 ie le auto adibite a noleggio con conducente che i militari dell’Arma hanno ispezionate, e 30 i tassisti sanzionati. Le violazioni contestate hanno riguardato la mancata esposizione del tariffario, ilspento, il mancato rilascio di una ricevuta per tariffa predeterminata, la mancata esposizione del cartellino identificativo del tassista e la mancata esposizione del numero da contattare per eventuali reclami. Altre 14 sanzioni sono quelle per non aver indossato la cintura di sicurezza. L’importo complessivo delle multe e’ di 2.700 euro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

stanzaselvaggia : Ennesima serata senza taxi alla stazione centrale di Milano. @ComuneMI vuole risolvere questa situazione o io devo… - Turonturastetas : Una categoria tartassata. A Capri i taxi senza tassametro e tariffe gonfiate, controlli a tappeto e multe per 2.7… - ascochita : RT @summo_t: A Capri i taxi senza tassametro e tariffe gonfiate, controlli a tappeto e multe per 2.700 euro - Rolfi39 : RT @RaiNews: 50 i taxi e le auto adibite a noleggio con conducente che i militari dell'Arma hanno ispezionate, e 30 i tassisti sanzionati #… - summo_t : A Capri i taxi senza tassametro e tariffe gonfiate, controlli a tappeto e multe per 2.700 euro -