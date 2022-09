Roma, Gualtieri annuncia: “Ad ottobre il progetto sullo stadio di Pietralata” (Di giovedì 15 settembre 2022) Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, è presente allo stadio Olimpico per Roma-Helsinski, match della seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Come riporta Il Romanista, il primo cittadino capitolino si è soffermato sul tema stadio: “Dan e Ryan Friedkin mi hanno detto che presenteranno il progetto dello stadio a ottobre. I ricorsi? Vedremo… abbiamo esaminato gli aspetti giuridici e siamo fiduciosi sulle valutazioni fatte. Noi speriamo nei tempi più rapidi ma aspettiamo il progetto”. A luglio il club giallorosso e Roma Capitale hanno pubblicato una nota congiunta che ufficializzava la scelta dell’area di Pietralata. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) Roberto, Sindaco di, è presente alloOlimpico per-Helsinski, match della seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Come riporta Ilnista, il primo cittadino capitolino si è soffermato sul tema: “Dan e Ryan Friedkin mi hanno detto che presenteranno ildello. I ricorsi? Vedremo… abbiamo esaminato gli aspetti giuridici e siamo fiduciosi sulle valutazioni fatte. Noi speriamo nei tempi più rapidi ma aspettiamo il”. A luglio il club giallorosso eCapitale hanno pubblicato una nota congiunta che ufficializzava la scelta dell’area di. SportFace.

