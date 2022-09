L’esperienza è importante | ma non è tutto

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 15 settembre 2022) Il Napoli vince e convince all’Ibrox Stadium di Glasgow e vola in solitaria in testa al girone di Champions League. Gli azzurri, dopo aver dominato anche il Liverpool allo Stadio Maradona, si trovano in vetta alla classifica del gruppo A con 6 punti guadagnati 7 gol fatti e 1 subito. Questa è certamente la miglior partenza di sempre per una squadra italiana in Europa, ma prevederequesto a luglio, era difficile. Il Napoli attraversava probabilmente il momento più basso della gestione De Laurentiis con gli idoli come Mertens, Koulibaly e Insigne partivano e gli acquisti stentavano ad arrivare. Il futuro era solo un’immensa nube grigia che non prometteva niente di buono. Napoli’s Italian forward Giacomo Raspadori (C) celebrates with teammates after scoring his team’s first goal during the Italian Serie A football match between SSC Napoli vs Spezia Calcio at ...