Le prime immagini di Criminal Minds: Evolution, la vecchia squadra su un nuovo caso su Paramount+ (Di giovedì 15 settembre 2022) Criminal Minds: Evolution è il titolo del revival di Criminal Minds, prodotta a tempo di record da ABC Signature e CBS Studios Paramount dopo la conclusione della serie nel 2020, con la stagione 15. Criminal Minds: Evolution, destinata in esclusiva al servizio streaming Paramount+ che debutta oggi anche in Italia, debutterà a breve con 10 nuovi episodi e vede il ritorno nel cast dei veterani della serie (ad eccezione di Matthew Gray Gubler e Daniel Henney), ovvero Joe Mantegna (David), AJ Cook (JJ), Kirsten Vangsness (Penelope), Aisha Tyler (Tara), Adam Rodriguez (Luke) e Paget Brewster (Emily). Paramount+ ha diffuso anche i titoli dei primi due episodi di Criminal Minds: Evolution.

