La voce delle donne (Di giovedì 15 settembre 2022) Le parole dell’imprenditrice Elisabetta Franchi sul tema donne e lavoro nel mondo della moda hanno scatenato una polemica. Che a Ferrara sarà portata in scena da un gruppo di giornaliste. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 15 settembre 2022) Le parole dell’imprenditrice Elisabetta Franchi sul temae lavoro nel mondo della moda hanno scatenato una polemica. Che a Ferrara sarà portata in scena da un gruppo di giornaliste. Leggi

IlContiAndrea : #LaVitaSplendida è un brano potentissimo. Una carezza esistenziale. L’inciso che cresce e il pianoforte che, come s… - RepSpettacoli : Gregory Porter, una voce che vale due Grammy: 'Ogni generazione ha un legame con la mia musica' [di Ernesto Assante… - swissinfo_it : Zaira Esposito ha intrapreso la carriera politica in giovanissima età. Oggi vuole dar voce a chi non ce l’ha grazie… - filtcgilMilano : RT @FiltCgil: All'Assemblea delle delegate e dei delegati #Cgil 'Ascoltate il lavoro' abbiamo portato la voce dei lavoratori dei #trasporti… - ciliegjoinfiorw : bella la mia donna + la sua voce e quelle delle altre donne mia vita?????????? -