I quattro poliziotti indagati per il disabile caduto dalla finestra a Primavalle (Di giovedì 15 settembre 2022) quattro poliziotti del commissariato di Primavalle sono stati iscritti nel registro degli indagati per il caso Omerovic. E altri quattro rischiano di finirci a breve. Per la vicenda del disabile caduto dalla finestra durante la perquisizione i reati contestati ai quattro sono tentato omicidio in concorso e falso. L'inchiesta del pubblico ministero Stefano Luciani dovrà chiarire cosa è successo nell'appartamento di via Gerolamo Aleandro. La madre e la sorella di Omerovic sostengono che Hasib sia stato buttato di sotto. È certo che gli intervenuti non avevano un mandato di perquisizione. E l'intervento è nato dopo un post sul gruppo Facebook del quartiere in cui si accusava il cittadino bosniaco di etnia rom di aver ...

