Tre bimbi morti annegati trovati in spiaggia: sospetti sulla mamma (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tre bimbi morti annegati, trovati sul lungomare di Riegelmann Boardwak. Questa è la scena terribile che si sono trovati di fronte gli agenti di Polizia di New York: i corpi di Zachary (7 anni), Liliana (4 anni) e Oliver, appena tre mesi, erano lì, in spiaggia. Ormai senza vita. È stata la mamma a ucciderli? Tutto è partito da una chiamata arrivata nella notte da un parente, convinto che la madre potesse fare del male ai bambini. Da qui, quindi, la richiesta di aiuto e le ricerche della Polizia. La donna non era in casa, nessuno nel quartiere di Brooklyn, in quell'abitazione, ha risposto: tutto taceva. Lei, infatti, era al mare, sulla spiaggia di Coney Island ed è stata trovata, dopo più di un'ora, in stato 'confusionale' come ha ...

