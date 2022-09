Gazzetta_it : #Napoli da impazzire: 3-0 ai Rangers con due rigori sbagliati e primo posto nel girone - sportli26181512 : Napoli da impazzire: 3-0 ai Rangers con due rigori sbagliati e primo posto nel girone: Napoli da impazzire: 3-0 ai… - darioderrico : RT @Gazzetta_it: #Napoli da impazzire: 3-0 ai Rangers con due rigori sbagliati e primo posto nel girone - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: #Napoli da impazzire: 3-0 ai Rangers con due rigori sbagliati e primo posto nel girone - Gazzetta_it : #Napoli da impazzire: 3-0 ai Rangers con due rigori sbagliati e primo posto nel girone -

Tre per uno Copione invariato in avvio di ripresa con una conclusione a rete per parte nei primi quattro minuti eleggermente più guardingo quasi a voler chiamare all'assalto gli scozzesi, ...Claudio Baglioni in doppio concerto alla Reggia di Caserta . Due serate che si annunciano magiche e suggestive per i tantissimi fan del cantante che ha scritto pagine di storia della musica italiana, ...Un grande Napoli ha battuto 0-3 i Rangers. I tifosi azzurri, al termine del match, sono letteralmente impazziti di gioia.Manca poco ormai al fischio d'inizio della gara che vedrà protagonisti i Glasgow Rangers e il Napoli. Spalletti prepara una mossa a sorpresa.