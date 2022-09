Meloni: “Pacchia finita? È un tema di posizione in Ue” (Di mercoledì 14 settembre 2022) ROMA – “Quando ho detto ‘la Pacchia e’ finita’ parlavo del tema per il quale in Europa non riusciamo a approvare il tetto al prezzo del gas soprattutto con la Germania che ha contratti convenienti con Gazprom. Parlavo del silenzio della sinistra italiana e del Pd. Vorrei una Italia capace di difendere il suo interesse nazionale come fanno Germania e Francia, certamente, all’interno dell’Unione europea. E’ un tema di postura quello che pongo. Non è che c’è qualcuno che ha diritto a difendere il suo interesse nazionale e qualcun altro no”. E’ quanto ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervenendo a ‘Radio 24’. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 14 settembre 2022) ROMA – “Quando ho detto ‘lae’’ parlavo delper il quale in Europa non riusciamo a approvare il tetto al prezzo del gas soprattutto con la Germania che ha contratti convenienti con Gazprom. Parlavo del silenzio della sinistra italiana e del Pd. Vorrei una Italia capace di difendere il suo interesse nazionale come fanno Germania e Francia, certamente, all’interno dell’Unione europea. E’ undi postura quello che pongo. Non è che c’è qualcuno che ha diritto a difendere il suo interesse nazionale e qualcun altro no”. E’ quanto ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, intervenendo a ‘Radio 24’. L'articolo L'Opinionista.

CarloCalenda : Meloni ha detto che con lei per l’Europa finirà la pacchia. A parte l’affermazione megalomane e ridicola. L’UE ha f… - giorgio_gori : Quando, rivolgendosi all’UE, Meloni dice che la “pacchia è finita”, conferma che con la destra al governo l’Italia… - CarloCalenda : Affermazioni odierne della politica italiana: Meloni “UE la pacchia è finita”; Letta a Taranto, dove il PD ha fatto… - Lopinionista : Meloni: 'Pacchia finita? È un tema di posizione in Ue' - smilypapiking : RT @VeroDeRomanis: Mio art @LaStampa Scostamento andrebbe concordato con EU. Come con la “flessibilità” delle regole bilancio EU: + deficit… -