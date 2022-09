Grace Kelly, 40 anni fa la morte di un’icona (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Il 14 settembre del 1982 si è spenta nel firmamento del cinema la stella Grace Kelly, nome evocativo della sua eleganza di cui è stata icona per un’intera generazione. Una vita spezzata la sua, a soli 52 anni, da un incidente stradale, ma capace di lasciare un segno indelebile nella storia del cinema con film cult come ‘Mezzogiorno di Fuoco’ e un Oscar come migliore attrice nella pellicola ‘La ragazza di campagna’ di George Seaton, e nella storia del Principato di Monaco: dalle sue nozze con il Principe Ranieri III, infatti, Carolina, Stephanie e Alberto, attuale Principe di Monaco. Nata il 12 novembre del 1929 a Filadelfia, terza di quattro figli, dopo essersi diplomata alla scuola superiore, si è trasferita a New York per frequentare l’American Academy of Dramatic Arts. Qui ha partecipato a diverse produzioni ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Il 14 settembre del 1982 si è spenta nel firmamento del cinema la stella, nome evocativo della sua eleganza di cui è stata icona per un’intera generazione. Una vita spezzata la sua, a soli 52, da un incidente stradale, ma capace di lasciare un segno indelebile nella storia del cinema con film cult come ‘Mezzogiorno di Fuoco’ e un Oscar come migliore attrice nella pellicola ‘La ragazza di campagna’ di George Seaton, e nella storia del Principato di Monaco: dalle sue nozze con il Principe Ranieri III, infatti, Carolina, Stephanie e Alberto, attuale Principe di Monaco. Nata il 12 novembre del 1929 a Filadelfia, terza di quattro figli, dopo essersi diplomata alla scuola superiore, si è trasferita a New York per frequentare l’American Academy of Dramatic Arts. Qui ha partecipato a diverse produzioni ...

