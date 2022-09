Europa e Conference League: dove vedere Lazio, Roma e Fiorentina (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tre le italiane impegnate nelle coppe del giovedì, tutte e tre a caccia dei tre punti in Europa, chi per continuare a vincere, chi alla ricerca di un riscatto. Lazio, Roma e Fiorentina scenderanno in campo con spirito diverso. In Europa League, i biancocelesti vogliono battere il ferro finché è caldo dopo la bella vittoria con il Feyenoord, volando in Danimarca per affrontare il Midtjylland, mentre i giallorossi cercano i primi tre punti in casa contro l’Helsinki e il riscatto dalla sconfitta contro il Ludogorets. Spinta da voglia di rivalsa anche la Fiorentina, delusa dal pareggio in casa con il Riga, ma attesa a Istanbul in una trasferta insidiosa contro il Basaksehir. Galvanizzata dal convincente successo 4-2 contro il Feyenoord, finalisti della scorsa edizione ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tre le italiane impegnate nelle coppe del giovedì, tutte e tre a caccia dei tre punti in, chi per continuare a vincere, chi alla ricerca di un riscatto.scenderanno in campo con spirito diverso. In, i biancocelesti vogliono battere il ferro finché è caldo dopo la bella vittoria con il Feyenoord, volando in Danimarca per affrontare il Midtjylland, mentre i giallorossi cercano i primi tre punti in casa contro l’Helsinki e il riscatto dalla sconfitta contro il Ludogorets. Spinta da voglia di rivalsa anche la, delusa dal pareggio in casa con il Riga, ma attesa a Istanbul in una trasferta insidiosa contro il Basaksehir. Galvanizzata dal convincente successo 4-2 contro il Feyenoord, finalisti della scorsa edizione ...

YBah96 : RT @Pirichello: Sì, Conference ed Europa League sono domani - Pirichello : Sì, Conference ed Europa League sono domani - LucaDColella : RT @MilanMagnum: ?? #Paramount+ non significa soltanto risparmiare 1000€ l'anno. Il pacchetto di TUTTE le coppe, compresa Conference, Europa… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TV - Giovedì 15 settembre live su Sky e in streaming su NOW la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TV - Giovedì 15 settembre live su Sky e in streaming su NOW la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League… -