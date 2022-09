Coppa Davis | quando la prossima partita? Italia-Argentina | programma | orari | tv | streaming

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Venerdì 16 settembre, a partire dalle ore 15.00, l’didisputerà il secondo incontro del Gruppo A della fase a gironi delle Finali contro l’. Gli azzurri, reduci dal successo contro la Croazia, andranno a caccia di un successo per dar seguito a quanto accaduto. Per la sfida contro i sudamericani dovrebbe tornare a disposizione Jannik Sinner, tornato piuttosto provato dagli US Open. Sono stati molto bravi Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini a non far sentire la mancanza dell’altoatesino nella prima sfida insidiosa contro i croati. Pertanto c’è curiosità sul vedere le prestazioni di Jannik, al cospetto di Diego Schwarzman, mentre Berrettini giocherà contro Sebastian Baez., lo ricordiamo, sconfitta dalla Svezia nel primo incontro e quindi già in una condizione molto ...

LiaCapizzi : E vabbè. Già lo schieramento degli azzurri durante l'esecuzione dell'Inno è da applausi: Bolelli, Fognini, Musetti,… - ItaliaTeam_it : Vince anche Matteo! ?? A Bologna prima vittoria per l’Italia nel gruppo A di Coppa Davis con Berrettini che supera… - sportmediaset : Musetti regala il primo punto agli azzurri | Italia-Croazia 1-0 LIVE #coppadavis #italia-croazia #musetti… - SportRepubblica : Coppa Davis, l'Italia sfida la Croazia: formula, calendario e dove vedere le partite in tv - zazoomblog : Coppa Davis 2022 Berrettini: “Siamo una squadra speciale e che ha voglia di far bene” - #Coppa #Davis #Berrettini:… -

La prima diin casa non si scorda mai, mette i brividi e fa batte il cuore. In campo e sugli spalti dove trombe e tamburi fanno da allegra colonna sonora alla sfida tra Italia e Croazia, tappa ...19:35 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE scritta di Berrettini - Coric. Tra pochi minuti sarà tempo di doppio. Ricordiamo che l'Italia si è aggiudicata la sfida, ma il punto del doppio ha comunque ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Bastano i due singolari all’Italia per aggiudicarsi la prima sfida del girone A di Coppa Davis contro la Croazia. Nel primo match disputato alla Unipol Arena di Bologna Lorenzo Musetti (sostituto di S ...