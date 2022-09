Coppa Davis 2022 | Matteo Berrettini | “Ci ho messo un po’ per adattarmi alle condizioni di gioco | poi ho cambiato ritmo”

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Vittoria importantissima pera Bologna. Dopo il successo di Lorenzo Musetti contro Borna Gojo (per 6-4 6-2), il romano ha sconfitto Borna Coric per 6-7(4) 6-2 6-1 e ha perall’Italia di salire 2-0 (in attesa del doppio) nella sfida contro la Croazia valevole per la prima giornata della fase a gironi della. “Non è stato facile, anche perché Coric è un avversario di valore. – ha dichiaratosubito dopo il match ai microfoni di Sky Sport – Dal secondo set in poi però ho alzato il mio livello. Mi serviva del tempo pere al grande pubblico. È tanto che non giocavo lae non avevo mai giocato in Italia e ...

"Inogni punto va conquistato, conta anche il doppio - ha concluso Berrettini - . Dobbiamo pensare una partita alla volta, da domani testa all'Argentina". 14 settembre 2022Sette finali, un solo successo, nel '76. L'Italia del tennis ci riprova da oggi contro la Croazia, obiettivo da qui a domenica qualificarsi per l'ultima fase dellain Spagna a fine novembre. Per quanto nello sport d'altissimo livello non ci sia mai nulla di scontato, è inevitabile, data l'età dell'oro che il movimento sta vivendo, puntare in alto. ...Bastano i due singolari all'Italia per aggiudicarsi la prima sfida del girone A di Coppa Davis contro la Croazia. Nel primo match disputato alla Unipol Arena di Bologna Lorenzo Musetti (sostituto di S ...