Classifica marcatori Champions League 2022/23 (Di mercoledì 14 settembre 2022) I capocannonieri della massima competizione europea: chi sarà il successore di Karim Benzema? La corsa al trono europeo di re dei bomber è ufficialmente ripartita il 6 e 7 settembre 2022, con i goal della 1ª giornata della Fase a gironi della massima competizione europea. : nella scorsa stagione il centravanti del Real Madrid, Karim Benzema, autore di 15 goal, è succeduto al giovane norvegese Herling Haaland. Chi sarà l'erede dell'attaccante francese delle merengues? Qui di seguito la Classifica aggiornata dei migliori cannonieri della Champions League: 3 GOL: Lewandowski (Barcellona); 2 GOL: Kudus (Ajax), Sané (Bayern Monaco), Haaland (Manchester City), Zielinski – 1 rig. (NAPOLI), Mbappé (PSG), Shved (Shakhtar Donetsk), Richarlison (Tottenham); 1 GOL: Álvarez, Berghuis, Bergwijn (Ajax), Griezmann, Mario Hermoso ...

