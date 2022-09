Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 13 settembre 2022

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Idei programmi più visti di13, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Le indagini di Lolita Lobosco ha totalizzato in media 2762 spettatori (17.92% di share). Il film Benvenuti al Nord su Canale5 ha conquistato in media 1787 spettatori (share 11.80%), mentre il film Lucy su Italia1 ha realizzato 1115 spettatori (6.28%). Su Rai2 il docureality Nudi per la vita ha portato a casa 944 spettatori (5.32%), mentre la puntata del programma di attualità #Cartabianca su Rai3 ne ha avuti 766 (5.11%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Fuori dal Coro ha totalizzato 828 spettatori (6.36%) e su La7 la puntata di ...

occhio_notizie : Ascolti tv martedì 13 settembre 2022: Le indagini di Lolita Lobosco vince contro Benvenuti al sud? #ascoltitv… - Emanuele4Music : Ascolti tv di martedì 13 settembre 2022: Le indagini di Lolita Lobosco (17.9%), Benvenuti al Nord (11.8%) | Dati Au… - CorriereCitta : #AscoltiTv martedì 13 settembre 2022: Lolita Lobosco, Nudi per la vita, Benvenuti al nord, Cinquanta sfumature di n… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv lunedì 12 settembre 2022, Ulisse 18.9%, Midway 10.8% - infoitcultura : Ascolti tv ieri sabato 10 settembre 2022: Dati Auditel di share -

... mediante la quale si possono cambiare " come suggerisce il nome " irelativi al momento in ... per tipo o per ordine di ascolto, iniziando da quellipiù di recente. La possibilità di ...Diaco, con Bella ma', dopo l'esordio deludente (353 mila utenti, 4.3% di share), vede calare ulteriormente glida incubo: 244 mila spettatori (3%). Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha ...Ecco i dati di ascolto della prima serata 13 settembre 2022: non decolla Nudi per la vita ma vince Rai 1 Torna la nostra rubrica dedicata agli ascolti tv della prima serata. Che imbarazzo il 13 settem ...Il sindaco Ferrari, Fdi, si oppone alla grande nave in città. Il governatore toscano, Giani, promette una pioggia di milioni sulla città. Il vescovo Ciattini: la comunità va coinvolta veramente ...