Sky tiene bene anche senza la Serie A

Sky, trasformazione compiuta Italia Oggi, di Claudio Plazzotta, pag. 18 Il contesto audiovisivo e della pay tv si fa sempre più competitivo, il business di Sky Italia sta cambiando radicalmente, e queste percorso evolutivo necessita di una dolorosa attraversata del deserto con pesanti impatti economici. Sky Italia ha chiuso l'esercizio 2020 con perdite per 690 milioni di euro, il 2021 si è concluso con un rosso di 719 milioni, e pure il 2022, come spiegano gli amministratori, »porterà alla generazione di perdite». Questi sono i freddi numeri di un bilancio il quale, nonostante le apparenze, è tuttavia meno peggio di quello che potrebbe sembrare. Innanzitutto Sky Italia srl è riuscita a portare a casa ricavi pari a 2,613 miliardi di euro nel 2021, un calo de19,5%, tutto sommato contenuto, rispetto al 2020 quando i diritti tv della Serie A erano quasi tutti in ...

