Scuola | Bianchi “Ripartenza senza problemi”

Leggi su iltempo

(Di martedì 13 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ieri siamo partiti con lain molte regioni, entro la settimana partiranno le altre. Ieri siamo andati bene, non ci sono, i docenti sono ai loro posti, a Milano, per esempio, il 95% dei docenti sono in aula. In un anno e mezzo abbiamo fatto sette concorsi, abbiamo assunto molti docenti”. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio, ospite di Sky Tg24. “Dopo l'esperienza del Covid oggi laè più consapevole, ha fatto tesoro di tutto quello vissuto in quel periodo – ha aggiunto -. Abbiamo fatto rinascere la voglia di, la voglia di stare insieme, è unache ha voglia di”.“Non ci sono cattedre scoperte, circa 700 mila persone stanno entrando adesso di ruolo, abbiamo delle supplenze annuali, a tempo ...