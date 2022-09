Sarri paga gli insulti agli arbitri nel post di Lazio-Napoli: la decisione (Di martedì 13 settembre 2022) Il 3 settembre scorso è andata in scena la sfida di Serie A tra Lazio e Napoli, finita 2 a 1 in favore dei partenopei. Una sfida caratterizzata da alcuni ex, uno su tutti il tecnico toscano Maurizio Sarri, che dal 2015 al 2018 è stato proprio l’allenatore degli azzurri. Proprio Maurizio Sarri si è reso protagonista con alcune dichiarazioni molto pesanti ai danni del direttore di gara (Simone Sozza) e della classe arbitrale. Maurizio Sarri (FOTO – Getty Images) Naturalmente le pesanti accuse mosse dal tecnico toscano non sono rimaste impunite: inflitta una pesante multa all’ex Juve. Come riportato dal Corriere della Sport, per le sue dichiarazioni rilasciate nel post partita, si sarebbe giunto ad un accordo tra Sarri e la Procura, patteggiando una multa per gli ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 13 settembre 2022) Il 3 settembre scorso è andata in scena la sfida di Serie A tra, finita 2 a 1 in favore dei partenopei. Una sfida caratterizzata da alcuni ex, uno su tutti il tecnico toscano Maurizio, che dal 2015 al 2018 è stato proprio l’allenatore degli azzurri. Proprio Mauriziosi è reso protagonista con alcune dichiarazioni molto pesanti ai danni del direttore di gara (Simone Sozza) e della classe arbitrale. Maurizio(FOTO – Getty Images) Naturalmente le pesanti accuse mosse dal tecnico toscano non sono rimaste impunite: inflitta una pesante multa all’ex Juve. Come riportato dal Corriere della Sport, per le sue dichiarazioni rilasciate nelpartita, si sarebbe giunto ad un accordo trae la Procura, patteggiando una multa per gli ...

Sorpe_81 : @LazioSpace @Gazzetta_it Sarri va a prelevà quando va a comprà le sigarette e paga la multa - paoladecassan : @Genrux70 Ma non puoi fare un contratto di 12 milioni di euro. Notare che lo avevano mandato via anni fa a contratt… - s7evinkelevra__ : @TheUnknowBBS1 Casale non è lento. Paga nei primi passi, ma sul lungo è veloce, lo ha detto anche Sarri. - CasolaroSimone : Ma gli sbiaditi lo fanno il comunicato oggi? Si vede che paga il continuo sbraitare di #Sarri ?? #SerieA #LaziovsVerona - FSmaldino : @Paolo_Bargiggia ????????ah ora Sarri?…ke perché il male è lì vi paga x dire cazzate!!!ritirati spontaneamente…ke nn servi manco a casa tua -

Napoli, Milan e Dea in testa, Juve pari e polemiche Var Sfuma nella trappola del derby lombardo la fuga dell'Atalanta, che paga forse il braccino corto del tennista oltre che l'errore del suo portiere, e la serie A, nel ... un gestaccio di Sarri verso la ... SNAI " Serie A: Inter, riscatto col Torino a 1,45 Atalanta per tenersi la vetta: con la Cremonese "1" a 1,30 Solo Over in questo campionato per Inzaghi: ecco perché l'esito "alto" paga soltanto 1,60, con l'... anche la Lazio che arriva dal 4 - 2 in Europa League contro il Feyenoord: il bis di Sarri contro il ... PAGELLE Lazio - Verona: Ciro di testa, col cuore! Mago ispirato, Casale promosso PROVEDEL 6,5: Un solo rischio nel primo tempo, esce sulla trequarti e lascia la porta vuota per il tentativo di Terracciano. Per il resto è perfetto in ogni gestione. Si oppone al ... La critica all’arbitro si paga Le dichiarazioni agli organi di stampa rilasciate dall’attuale allenatore della S.S. Lazio, Maurizio Sarri, al termine della gara dell’Olimpico Lazio - Napoli, in cui palesava dubbi circa la preparazi ... Sfuma nella trappola del derby lombardo la fuga dell'Atalanta, cheforse il braccino corto del tennista oltre che l'errore del suo portiere, e la serie A, nel ... un gestaccio diverso la ...Solo Over in questo campionato per Inzaghi: ecco perché l'esito "alto"soltanto 1,60, con l'... anche la Lazio che arriva dal 4 - 2 in Europa League contro il Feyenoord: il bis dicontro il ...PROVEDEL 6,5: Un solo rischio nel primo tempo, esce sulla trequarti e lascia la porta vuota per il tentativo di Terracciano. Per il resto è perfetto in ogni gestione. Si oppone al ...Le dichiarazioni agli organi di stampa rilasciate dall’attuale allenatore della S.S. Lazio, Maurizio Sarri, al termine della gara dell’Olimpico Lazio - Napoli, in cui palesava dubbi circa la preparazi ...