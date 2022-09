Ritorno in classe: oggi il rientro a scuola in Campania, domani si torna sui banchi in sette regioni. I calendari regionali (Di martedì 13 settembre 2022) Sono rientrati oggi in classe gli studenti della Campania. domani rientrano gli studenti della Liguria, Calabria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria. Il 15 è il turno di Emilia-Romagna, Lazio e Toscana. Il 19 rientrano i bambini e ragazzi della Sicilia e della Valle d'Aosta. Sono, invece, già in aula dal 5 settembre gli studenti della provincia autonoma di Bolzano e dal 12 gli studenti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia Piemonte, Veneto, Lombardia e della provincia autonoma di Trento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 settembre 2022) Sono rientratiingli studenti dellarientrano gli studenti della Liguria, Calabria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria. Il 15 è il turno di Emilia-Romagna, Lazio e Toscana. Il 19 rientrano i bambini e ragazzi della Sicilia e della Valle d'Aosta. Sono, invece, già in aula dal 5mbre gli studenti della provincia autonoma di Bolzano e dal 12 gli studenti delleAbruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia Piemonte, Veneto, Lombardia e della provincia autonoma di Trento. L'articolo .

