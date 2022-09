Porto d’armi persino a un ipovedente (Di martedì 13 settembre 2022) Nei guai un medico capo della polizia. Per ogni certificato si faceva pagare 80 euro e usava la carta prestampata del ministero Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 settembre 2022) Nei guai un medico capo della polizia. Per ogni certificato si faceva pagare 80 euro e usava la carta prestampata del ministero

ItsOxy28 : @wachururumi @haloxserr Quello sicuro no. Ha bisogno del porto d'armi per andare in giro così - RassegnaZampa : #Roma, porto d'armi senza visite, medico-poliziotto imputato: ha rilasciato 276 certificati medici intascando 22mil… - TuttoSuRoma : #Roma, porto d'armi senza visite, medico-poliziotto imputato: ha rilasciato 276 certificati medici intascando 2 - RosannaGoglia : @lauracesaretti1 I Verdone sono tanti, perciò quale ? quello del porto d’armi o quello degli occhi strabuzzati ? C… - Angelo_Risorto : RT @ilmessaggeroit: Roma, porto d’armi senza visite, medico-poliziotto imputato: ha rilasciato 276 certificati medici intascando 22mila eur… -

Totti e il Corriere: che ipocrisia sui figli da proteggere ...interessarsi al ruolo giocato dal quotidiano più importante d'... Se la vicenda del Pupone e dell'ex letterina ha lasciato il porto del ... da affrontare con le armi più affilate del cinismo. Un vero ... Roma, porto d'armi senza visite, medico - poliziotto imputato: ha rilasciato 276 certificati medici intascando 22mila euro Un vice questore aggiunto della polizia di Stato ha rilasciato 276 certificati medici finalizzati al rilascio o al rinnovo del porto d'armi , spesso senza nemmeno fare le visite oculistiche e audiometriche, intascando i compensi indebitamente percepiti tra il 2017 e il 2018, pari a oltre 22mila euro. Per ogni certificato, ... Fanpage.it ...interessarsi al ruolo giocato dal quotidiano più importante'... Se la vicenda del Pupone e dell'ex letterina ha lasciato ildel ... da affrontare con lepiù affilate del cinismo. Un vero ...Un vice questore aggiunto della polizia di Stato ha rilasciato 276 certificati medici finalizzati al rilascio o al rinnovo del, spesso senza nemmeno fare le visite oculistiche e audiometriche, intascando i compensi indebitamente percepiti tra il 2017 e il 2018, pari a oltre 22mila euro. Per ogni certificato, ... Medico poliziotto avrebbe rilasciato 276 certificati per il porto d'armi senza eseguire la visita