Lazio, Sarri patteggia per le frasi contro gli arbitri post Napoli: multa salata per lui e per il club (Di martedì 13 settembre 2022) Sono stati giorni concitati per Maurizio Sarri. Prima le dichiarazioni sull’operato degli arbitri, poi il gestaccio nei confronti della... Leggi su calciomercato (Di martedì 13 settembre 2022) Sono stati giorni concitati per Maurizio. Prima le dichiarazioni sull’operato degli, poi il gestaccio nei confronti della...

sportface2016 : +++#Lazio, Maurizio #Sarri: 'Inchiesta su di me? Allora quest'anno ci sarà molto lavoro per il mio avvocato. Ho l'o… - LALAZIOMIA : Lazio, Sarri patteggia per le frasi contro gli arbitri post Napoli: multa salata per lui e per il club - cmdotcom : #Lazio, #Sarri patteggia per le frasi contro gli arbitri post #Napoli: multa salata per lui e per il club - LazioSpace : Oggi pomeriggio alle 17:30 la ripresa degli allenamenti, domani rifinitura a #Formello e partenza per la Danimarca.… - sportli26181512 : Sarri patteggia: 4mila euro di multa per le frasi sugli arbitri: Sarri patteggia: 4mila euro di multa per le frasi… -