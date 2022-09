Laura Torrisi al mare: “Fino all’ultimo raggio di sole” (Di martedì 13 settembre 2022) Laura Torrisi posa in bikini come una dea in riva al mare con un bikini mozzafiato che mette in risalto le sue curve sinuose. “Fino all’ultimo raggio di sole” scrive godendosi gli ultimi scorci d’estate. L’attrice siciliana è stata legata al regista Leonardo Pieraccioni, da cui ha avuto Martina, e ora è single. O almeno così si racconta sui social: innamorata pazza della figlia e dei suoi cagnolini. Laura Torrisi posa con le ginocchia sulla sabbia e lo sguardo all’orizzonte tenendosi i capelli con la mano e lasciandosi cullare dal vento e dalla musica delle onde. Indossa un bikini a triangolo che a fatica contiene le sue forme: ventre piatto e seno florido sono risaltati dal micro-costume. Negli scatti precedenti la ... Leggi su blog.libero (Di martedì 13 settembre 2022)posa in bikini come una dea in riva alcon un bikini mozzafiato che mette in risalto le sue curve sinuose. “di” scrive godendosi gli ultimi scorci d’estate. L’attrice siciliana è stata legata al regista Leonardo Pieraccioni, da cui ha avuto Martina, e ora è single. O almeno così si racconta sui social: innamorata pazza della figlia e dei suoi cagnolini.posa con le ginocchia sulla sabbia e lo sguardo all’orizzonte tenendosi i capelli con la mano e lasciandosi cullare dal vento e dalla musica delle onde. Indossa un bikini a triangolo che a fatica contiene le sue forme: ventre piatto e seno florido sono risaltati dal micro-costume. Negli scatti precedenti la ...

zazoomblog : Laura Torrisi sciocca Instagram il primo piano è devastante… Che bombe! FOTO - #Laura #Torrisi #sciocca #Instagram - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: ultimo sole d'estate per la divina Laura Torrisi ????????????????? - Owen19671 : RT @dea_channel: ultimo sole d'estate per la divina Laura Torrisi ????????????????? - LuizHideraldo2 : RT @dea_channel: ultimo sole d'estate per la divina Laura Torrisi ????????????????? - zazoomblog : “Fino all’ultimo…” Laura Torrisi incontenibile in bikini: spettacolo – FOTO - #“Fino #all’ultimo…” #Laura #Torrisi -