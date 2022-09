Juventus-Salernitana, la provocazione del presidente Iervolino: “pronti a rigiocare senza problemi” (Di martedì 13 settembre 2022) La Juventus si sente penalizzata dall’arbitraggio in occasione della partita della sesta giornata del campionato di Serie A contro la Salernitana. La gara si è conclusa sul risultato di 2-2: ospiti in doppio vantaggio con i gol di Candreva e Piatek su calcio di rigore, nella ripresa si è registrata la reazione dei bianconeri con Bremer e Bonucci. A tempo quasi scaduto si è verificato un epispodio che ha scatenato tante reazioni. Milik porta in vantaggio la Juventus con un colpo di testa, ma il gol vienne annullato per un fuorigioco di Bonucci. L’errore è evidente, il Var non valuta la posizione di Candreva che tiene tutti in gioco. E’ stato chiesto a più riprese di rigiocare la partita, ma il regolamento non prevede questa possibilità in una situazione del genere. Il presidente della ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 settembre 2022) Lasi sente penalizzata dall’arbitraggio in occasione della partita della sesta giornata del campionato di Serie A contro la. La gara si è conclusa sul risultato di 2-2: ospiti in doppio vantaggio con i gol di Candreva e Piatek su calcio di rigore, nella ripresa si è registrata la reazione dei bianconeri con Bremer e Bonucci. A tempo quasi scaduto si è verificato un epispodio che ha scatenato tante reazioni. Milik porta in vantaggio lacon un colpo di testa, ma il gol vienne annullato per un fuorigioco di Bonucci. L’errore è evidente, il Var non valuta la posizione di Candreva che tiene tutti in gioco. E’ stato chiesto a più riprese dila partita, ma il regolamento non prevede questa possibilità in una situazione del genere. Ildella ...

GoalItalia : Caso Juventus-Salernitana: il VAR non aveva a disposizione le immagini di Candreva che teneva in gioco Bonucci in o… - AIA_it : La nota dell'#AIA sull'episodio relativo alla partita Juventus-Salernitana. Leggi la news: - sportface2016 : #JuveSalernitana, #Marcenaro e #Banti non hanno sbagliato e non verranno fermati - moonlightomlinx : RT @mocciosvs: vinciamo un mondiale di pallavolo dopo 24 anni, battiamo una delle nazionali di basket più forti al mondo e mezza pagina del… - Luxgraph : Milan, Pioli: 'Var Juve-Salernitana? Evento spiazzante' -