Elezioni, Ricci (Noi Moderati): Reddito di cittadinanza, polemica strumentale (Di martedì 13 settembre 2022) “In Italia nessuna forza politica intende cancellare il Reddito di cittadinanza, il sostegno economico a chi ha davvero bisogno. C’è la necessità che non arrivi a chi non deve averlo ed è necessario legarlo alle politiche del lavoro. Su questo non credo che neppure il più accanito sostenitore dei 5 Stelle possa avere da ridire. Per questo, quella sul Reddito di cittadinanza è una polemica strumentale priva di reale fondamento. La sinistra, i 5 Stelle, trovino altri argomenti. Possibilmente concreti”. Lo afferma Barbara Ricci, esponente di Noi Moderati, candidata alla Camera dei Deputati alle Elezioni Politiche del 25 settembre prossimo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 13 settembre 2022) “In Italia nessuna forza politica intende cancellare ildi, il sostegno economico a chi ha davvero bisogno. C’è la necessità che non arrivi a chi non deve averlo ed è necessario legarlo alle politiche del lavoro. Su questo non credo che neppure il più accanito sostenitore dei 5 Stelle possa avere da ridire. Per questo, quella suldiè unapriva di reale fondamento. La sinistra, i 5 Stelle, trovino altri argomenti. Possibilmente concreti”. Lo afferma Barbara, esponente di Noi, candidata alla Camera dei Deputati allePolitiche del 25 settembre prossimo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

noth2loos : RT @francofontana43: Elezioni in Svezia. Trionfa il partito xenofobo che ottiene il 20% e ora preme per entrare nel governo. Monica Ricci S… - BCarazzolo : RT @francofontana43: La Svezia non è più quella di una volta. Dopo il vergognoso accordo con Erdogan, che toglie la protezione ai rifugiati… - dony_467 : RT @francofontana43: Elezioni in Svezia. Trionfa il partito xenofobo che ottiene il 20% e ora preme per entrare nel governo. Monica Ricci S… - MadamaL41898457 : RT @francofontana43: Elezioni in Svezia. Trionfa il partito xenofobo che ottiene il 20% e ora preme per entrare nel governo. Monica Ricci S… - ValeDido : RT @francofontana43: Elezioni in Svezia. Trionfa il partito xenofobo che ottiene il 20% e ora preme per entrare nel governo. Monica Ricci S… -