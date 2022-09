Caro energia, Ue discute misure: nodo prezzo gas (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Ue discute le misure per affrontare il Caro energia con il nodo relativo al tetto del prezzo del gas sullo sfondo. Il collegio dei commissari europei a Strasburgo oggi accende i riflettori sul pacchetto anticipato la settimana scorsa in materia di risparmio energetico, tetto ai ricavi delle imprese che producono energia a basso costo, contributo di solidarietà per l’Oil & Gas e sostegno alla liquidità delle multiutilities. Malgrado la rilevanza del pacchetto energia che verrà “discusso”, la Commissione ha deciso, a quanto riferiscono fonti Ue, di non tenere alcuna conferenza stampa per illustrare le misure, dato che Ursula von der Leyen terrà il suo discorso sullo Stato dell’Unione. Le misure ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Ueleper affrontare ilcon ilrelativo al tetto deldel gas sullo sfondo. Il collegio dei commissari europei a Strasburgo oggi accende i riflettori sul pacchetto anticipato la settimana scorsa in materia di risparmio energetico, tetto ai ricavi delle imprese che produconoa basso costo, contributo di solidarietà per l’Oil & Gas e sostegno alla liquidità delle multiutilities. Malgrado la rilevanza del pacchettoche verrà “discusso”, la Commissione ha deciso, a quanto riferiscono fonti Ue, di non tenere alcuna conferenza stampa per illustrare le, dato che Ursula von der Leyen terrà il suo discorso sullo Stato dell’Unione. Le...

