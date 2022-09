Bernabè | ' A ottobre si comincerà a percepire il razionamento gas | poi crisi sarà pesante Giusto Price Cap | Ttf irragionevole'

(Di martedì 13 settembre 2022) - 'Forse a Natale ci arriviamo ma dopo dicembre il problema di disponibilità di gas ci. Non è assolutamente detto che ne avremo abbastanza per superare l'inverno. E tutto questoun problema ...

zazoomblog : Bernabè: A ottobre si comincerà a percepire il razionamento gas poi crisi sarà pesante. Giusto il Price Cap Ttf irr… -

- 'Forse a Natale ci arriviamo ma dopo dicembre il problema di disponibilità di gas ci sarà. Non è assolutamente detto che ne avremo abbastanza per superare l'inverno. E tutto questo sarà un problema ...- 'Forse a Natale ci arriviamo ma dopo dicembre il problema di disponibilità di gas ci sarà. Non è assolutamente detto che ne avremo abbastanza per superare l'inverno. E tutto questo sarà un problema ...