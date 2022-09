Alexander Albon, insufficienza respiratore post operazione (Di martedì 13 settembre 2022) Il pilota della Williams Racing, Alexander Albon, si è operato nei giorni scorsi di appendicite e l’intervento chirurgico era perfettamente riuscita. Poi la paura: il corridore, dicono dall’ospedale, è stato afflitto dal nulla da un‘insufficienza respiratoria a causa di complicazioni anestetiche. Prontamente soccorso dallo staff attento dell’ospedale San Gerardo, il classe 1996 thailandese, ma con passaporto inglese, è fuori pericolo e sta continuando nel suo percorso di guarigione che lo dovrebbe riportare al volante della sua vettura nel prossimo appuntamento di Formula 1. Il comunicato sulle condizioni di salute di Alexander Albon “A seguito della diagnosi di appendicite di Alex Albon la mattina di sabato 10 settembre, il pilota è stato ricoverato all’ospedale San Gerardo per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 settembre 2022) Il pilota della Williams Racing,, si è operato nei giorni scorsi di appendicite e l’intervento chirurgico era perfettamente riuscita. Poi la paura: il corridore, dicono dall’ospedale, è stato afflitto dal nulla da un‘respiratoria a causa di complicazioni anestetiche. Prontamente soccorso dallo staff attento dell’ospedale San Gerardo, il classe 1996 thailandese, ma con passaporto inglese, è fuori pericolo e sta continuando nel suo percorso di guarigione che lo dovrebbe riportare al volante della sua vettura nel prossimo appuntamento di Formula 1. Il comunicato sulle condizioni di salute di“A seguito della diagnosi di appendicite di Alexla mattina di sabato 10 settembre, il pilota è stato ricoverato all’ospedale San Gerardo per ...

