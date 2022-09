Traffico Roma del 12-09-2022 ore 07:30 (Di lunedì 12 settembre 2022) Luceverde Roma Buongiorno ben trovati dalla redazione sulla diramazione Roma sud e incolonnamenti tra Torrenova il raccordo anulare iniziano le code lungo la carreggiata interna del raccordo tra la diramazione Roma sud della sultato Urbano della A24 Roma L’Aquila si sta in coda tra lo svincolo di Tor Cervara la tangenziale est è su quest’ultima Disagi con era lentamente in direzione San Giovanni tra piazza di Porta Maggiore fino a viale Castrense code anche sulla Cassia bis tra le rughe e il raccordo anulare e altre cose sulla Flaminia sulla Salaria mettere sulla Pontina code dovuti al lavori tra Castel Romano e tu dici tutto in direzione del centro partono oggi la via Nicola Coviello all’altezza di via Aurelia lavori che andranno avanti fino al 28 settembre e iniziano oggi le prime corse scolastiche ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione sulla diramazionesud e incolonnamenti tra Torrenova il raccordo anulare iniziano le code lungo la carreggiata interna del raccordo tra la diramazionesud della sultato Urbano della A24L’Aquila si sta in coda tra lo svincolo di Tor Cervara la tangenziale est è su quest’ultima Disagi con era lentamente in direzione San Giovanni tra piazza di Porta Maggiore fino a viale Castrense code anche sulla Cassia bis tra le rughe e il raccordo anulare e altre cose sulla Flaminia sulla Salaria mettere sulla Pontina code dovuti al lavori tra Castelno e tu dici tutto in direzione del centro partono oggi la via Nicola Coviello all’altezza di via Aurelia lavori che andranno avanti fino al 28 settembre e iniziano oggi le prime corse scolastiche ...

Ferrovie_IT : #RFI: Linea Firenze – Roma convenzionale dalle ore 6:45 traffico ferroviario rallentato in prossimità di Arezzo per… - astralmobilita : ???? #A24 #RomaTeramo #TrattoUrbano 3km di coda per traffico intenso tra #Raccordo e #TangenzialeEst ? #Roma @WazeLazio #viabiliLAZ - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Tangenziale Est ??????Code tra Uscita San Lorenzo-Largo Settimio Passamonti-Verano e Viale C… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - via Laurentina ??????Code tra Via delle Testuggini e Via di Castel di Leva > Via di Castel di Leva #Luceverde #Lazio - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea Firenze – Roma convenzionale dalle ore 6:45 traffico ferroviario… -