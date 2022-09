Marolda: “Ndombele grande giocatore ma…”, il caso Lobotka deve insegnare (Di lunedì 12 settembre 2022) Ciccio Marolda ha parlato di Tanguy Ndombele, centrocampista ex Tottenham che fino ad ora non ha impressionato. Il problema è principalmente una condizione fisica non proprio esaltante: “È un gran bel giocatore, ma senza condizione atletica non può dimostrarlo. Nel primo tempo ha toccato 24 palloni, senza mai incidere su una singola giocata. Lobotka nel secondo tempo è stato determinante: ha dato più ritmo, ha aperto per Lozano sul gol. Napoli Lobotka-dipendente? Il Napoli è dipendente dal proprio gioco e dagli elementi che lo rendono possibile. Mi rendo conto che Lobotka non possa giocarle tutte, ma almeno venga sostituito da chi è in grado di farlo al 100%“. Del Genio: “Prova non esaltante del Napoli con lo Spezia. Due opzioni per Ndombele” Il Napoli aspetta ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 12 settembre 2022) Ciccioha parlato di Tanguy, centrocampista ex Tottenham che fino ad ora non ha impressionato. Il problema è principalmente una condizione fisica non proprio esaltante: “È un gran bel, ma senza condizione atletica non può dimostrarlo. Nel primo tempo ha toccato 24 palloni, senza mai incidere su una singola giocata.nel secondo tempo è stato determinante: ha dato più ritmo, ha aperto per Lozano sul gol. Napoli-dipendente? Il Napoli è dipendente dal proprio gioco e dagli elementi che lo rendono possibile. Mi rendo conto chenon possa giocarle tutte, ma almeno venga sostituito da chi è in grado di farlo al 100%“. Del Genio: “Prova non esaltante del Napoli con lo Spezia. Due opzioni per” Il Napoli aspetta ...

