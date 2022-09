L’europarlamentare dei Verdi contro Meloni: “Vuole rimandare le donne a casa, dietro ai fornelli” (Di lunedì 12 settembre 2022) Se Giorgia Meloni dovesse imporsi alle prossime elezioni sarebbe di fatto la prima donna Premier in Italia. Un traguardo importante, un evento storico, certo, ma la riflessione che molti (giustamente) portano avanti è quanto la leader di FdI possa farsi davvero promotrice e garante dei diritti delle donne. Il rischio, appunto, è che la prima Presidente del Consiglio in Italia possa essere tutt’altro che femminista. A spaventare è soprattutto la traduzione “europea” dell’affermarsi della coalizione di Centrodestra a trazione Meloniana, che potrebbe portare l’Italia a un avvicinamento a Paesi come Polonia e Ungheria, scardinando così gli equilibri del Consiglio e mettendo a repentaglio il concetto stesso di democrazia. Uno scenario, questo, che preoccupa (e non poco) l’Europa, come testimoniato dalle parole affidate a Repubblica ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Se Giorgiadovesse imporsi alle prossime elezioni sarebbe di fatto la prima donna Premier in Italia. Un traguardo importante, un evento storico, certo, ma la riflessione che molti (giustamente) portano avanti è quanto la leader di FdI possa farsi davvero promotrice e garante dei diritti delle. Il rischio, appunto, è che la prima Presidente del Consiglio in Italia possa essere tutt’altro che femminista. A spaventare è soprattutto la traduzione “europea” dell’affermarsi della coalizione di Centrodestra a trazioneana, che potrebbe portare l’Italia a un avvicinamento a Paesi come Polonia e Ungheria, scardinando così gli equilibri del Consiglio e mettendo a repentaglio il concetto stesso di democrazia. Uno scenario, questo, che preoccupa (e non poco) l’Europa, come testimoniato dalle parole affidate a Repubblica ...

disinformatico : 'Fra chi ci è cascato con tutte le scarpe, troviamo anche dei politici, come l’europarlamentare italiano, in quota… - neXtquotidiano : L’ha detto chiaramente L'#europarlamentare dei #Verdi contro #Meloni: 'Vuole rimandare le donne a casa, dietro ai… - RFanciola : RT @disinformatico: 'Fra chi ci è cascato con tutte le scarpe, troviamo anche dei politici, come l’europarlamentare italiano, in quota Lega… - GiulioMarin2 : RT @disinformatico: 'Fra chi ci è cascato con tutte le scarpe, troviamo anche dei politici, come l’europarlamentare italiano, in quota Lega… - RiccardoAledda : RT @disinformatico: 'Fra chi ci è cascato con tutte le scarpe, troviamo anche dei politici, come l’europarlamentare italiano, in quota Lega… -

Licia Ronzulli, chi è: vita privata e carriera ... diventando Europarlamentare fino al 2014. In occasione delle ...80% dei consensi. È diventata senatrice di Forza Italia e presidente ...di Forza Italia e presidente della Commissione bicamerale per l'... Valtidone Wine Fest, a Ziano lo show del malvasia ...servono a valorizzare la nostra produzione e con essa l'intero ... sul quale non dimentichiamolo insistono anche due dei pancettifici ...anche dall'ex sottosegretario Armando Siri e dall'europarlamentare ... ... diventandofino al 2014. In occasione delle ...80%consensi. È diventata senatrice di Forza Italia e presidente ...di Forza Italia e presidente della Commissione bicamerale per'......servono a valorizzare la nostra produzione e con essa'intero ... sul quale non dimentichiamolo insistono anche duepancettifici ...anche dall'ex sottosegretario Armando Siri e dall'...