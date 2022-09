La monarchia inglese | i repubblicani e Aristotele perplesso Scrive D’Ambrosio

Leggi su formiche

(Di lunedì 12 settembre 2022) Non ci sono dubbi che ogni società si edifica, non solo con fatti, parole e strutture, ma anche con una miriade di simboli culturali, sociali, politici. Ogni persona umana, come ogni società, è alla continua ricerca di un fondamento nella sua vita: a volte lo coglie, altre volte lo smarrisce, comunque, in tutti i casi, esprime questo rapporto con il fondamento in maniera simbolica. Mary Douglas fa riferimento ai simboli (e alle analogie) come necessari per poter rispondere alla domanda “perché lo fate in questo modo?”. Ogni gruppo sociale legittimato, quindi, per comprendere e spiegare, a sé e agli altri, il proprio operare ha bisogno di rifarsi a un qualcosa di “più alto”, a un qualcosa di costitutivo che può essere la posizione dei pianeti o il paragone con il corpo umano o di altro. E per raccontare questo processo si serve di simboli: bandiera, corona, stemma, inno o altro che sia. ...