Juventus | Allegri Out di nuovo in voga

FBiasin : Il 3-2 (regolare) annullato alla #Juventus è una grossa responsabilità di arbitro e var, il 2-2 arrivato dopo un pr… - gippu1 : Chissà che squadra bellina crede di allenare #Allegri: la Juventus è quartultima in serie A per tiri nello specchio… - GiovaAlbanese : #Iling ha scelto la #Juventus nell'estate del 2020, dopo 9 anni di settore giovanile al #Chelsea. È un 2003, l'anno… - woodyal19092646 : RT @Gianpaolo_5: Le altre tifoserie difendono la propria squadra quando subisce un grave torto arbitrale. La tifoseria della #Juventus: 'E… - Paraticismylife : RT @Gianpaolo_5: Le altre tifoserie difendono la propria squadra quando subisce un grave torto arbitrale. La tifoseria della #Juventus: 'E… -

Non sono solo i due punti in meno per la, quelli si vedrà alla fine quanto conteranno. Sono gli squalificati per la prossima partita: Milik , Cuadrado , Fazio e. Per non farsi ...Quarto pareggio in campionato per la. I bianconeri si fermano in casa contro la Salernitana al termine di una gara in cui nel ...in particolare sulla delicata posizione di Massimiliano14:19 - LA JUVE PENSA GIÀ ALLA CHAMPIONS - Per la Juventus è già tempo di pensare alla Champions League. I bianconeri domani si alleneranno alle 11:30 mentre alle ...Juventus, Allegri sfida il Benfica senza Locatelli e Rabiot. Ma riavrà Di Maria e Szczesny vedi letture Tuttosport fa un rapido punto sulle condizioni di alcuni giocatori della… Leggi ...