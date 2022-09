Inter, passo indietro per Correa: l’involuzione del Tucu preoccupa Inzaghi (Di lunedì 12 settembre 2022) preoccupante passo indietro di Correa dopo un buon inizio con l’Inter. Inzaghi riflette Joaquin Correa preoccupata l’Inter e Simone Inzaghi. I 31 milioni spesi per strapparlo alla Lazio e l’ingaggio da 3,5 fino al 2025 avrebbero complessivamente meritato un altro apporto rispetto a quello dato finora dall’argentino. Questo inizio anno con due reti in quattro partite (un terzo delle sei realizzate in tutto il campionato 2021-22), seppur nelle sfide con tasso di difficoltà ridotto contro Spezia e Cremonese, lasciava intendere uno slancio diverso per il futuro prossimo. Pareva l’alba di un nuovo Correa, la riscoperta del vero Joaquin. Ma le ultime prestazioni hanno riacceso la spia del dubbio. Nella ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 settembre 2022)ntedidopo un buon inizio con l’riflette Joaquinta l’e Simone. I 31 milioni spesi per strapparlo alla Lazio e l’ingaggio da 3,5 fino al 2025 avrebbero complessivamente meritato un altro apporto rispetto a quello dato finora dall’argentino. Questo inizio anno con due reti in quattro partite (un terzo delle sei realizzate in tutto il campionato 2021-22), seppur nelle sfide con tasso di difficoltà ridotto contro Spezia e Cremonese, lasciava intendere uno slancio diverso per il futuro prossimo. Pareva l’alba di un nuovo, la riscoperta del vero Joaquin. Ma le ultime prestazioni hanno riacceso la spia del dubbio. Nella ...

Leonardd___ : @sararuggeri7 @forumJuventus Sisi la Juve deve cambiare passo , ma quella di ieri senza questa porcata era una part… - diavolisempre : Comunque la Juventus e' a meno 4 dalla vetta leggo i soliti funerali anticipati. Non imparate mai..l anno scorso l… - _filib_04 : Dopo i tempi supplementari si conclude un incredibile Juve-Salernitana. Quindi ricapitolando: -culo Napoli e Inter… - Frenk_kezziV6 : @_ElPrincipe22 Praticamente l'Inter di ??, fai un passo e pesti una merda - xanderson74 : @SgroiCarlo @dell_inter @Inter Già il fatto che non è rimasto immobile come al solito è un passo in avanti, avesse… -