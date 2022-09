Inter, Gazzetta: “Lukaku spinge per tornare anche in vista mondiale” (Di lunedì 12 settembre 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta, l’Inter con Lukaku può davvero riprendere in mano il suo destino nelle gare ad oggi. “Lukaku che rimette piede ad Appiano è un po’ come il sole all’improvviso: laggiù c’è luce, il tunnel sta per finire. La speranza dell’Inter è che manchi giusto una partita al rientro. Udine è l’orizzonte: le possibilità non sono molte, ma esistono. Di più: il belga vuole provarci in ogni modo. Lo staff medico nerazzurro ieri si è tenuto in contatto con il fisioterapista che ha seguito l’attaccante nell’ultima settimana, Lieven Maesschalck. Serve equilibrio nelle scelte: le esigenze di Inzaghi e la “fretta” del giocatore devono coincidere con l’assenza assoluta di rischi, perché una ricaduta sarebbe davvero una mazzata. Il compromesso ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 12 settembre 2022)- Come riporta la, l’conpuò davvero riprendere in mano il suo destino nelle gare ad oggi. “che rimette piede ad Appiano è un po’ come il sole all’improvviso: laggiù c’è luce, il tunnel sta per finire. La speranza dell’è che manchi giusto una partita al rientro. Udine è l’orizzonte: le possibilità non sono molte, ma esistono. Di più: il belga vuole provarci in ogni modo. Lo staff medico nerazzurro ieri si è tenuto in contatto con il fisioterapista che ha seguito l’attaccante nell’ultima settimana, Lieven Maesschalck. Serve equilibrio nelle scelte: le esigenze di Inzaghi e la “fretta” del giocatore devono coincidere con l’assenza assoluta di rischi, perché una ricaduta sarebbe davvero una mazzata. Il compromesso ...

Gazzetta_it : Oggi in #primapagina il #Milan in vetta, l'#Inter che respira e Monza che sogna per la #Ferrari - Gazzetta_it : Da Materazzi a Hulkenberg, da Monza a #InterTorino: il weekend d'oro di due tifosi - AGiuventus : @FR4NZLilli @japocostante @andreasarubbi @EdoardoMecca1 @Gazzetta_it Sicuramente avranno riso tanto anche x toro in… - VELOSPORT1960 : - dabadidabada1 : @Gazzetta_it 'Molti dubbi. Pare. Sembra.' Fosse stata la vostra Inter avreste linciato l'arbitro. Schifosi come sempre -