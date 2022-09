Bonus 200 euro, salta il click day: la nuova data per gli autonomi (Di lunedì 12 settembre 2022) Non ci sarà il rischio click day per le partite Iva che devono richiedere il Bonus 200 euro. Lo fa sapere l’Adepp, l’Associazione degli enti previdenziali privati, aggiungendo che lo stanziamento del Governo è capiente e le risorse sono sufficienti per tutti gli autonomi e professionisti che ne hanno diritto. Bonus 200 euro autonomi, domande al via dopo il 20 settembre Al termine del confronto tra gli enti previdenziali coinvolti nella gestione del Bonus 200 euro per le partite Iva, l’Adepp ha fatto sapere che i lavori per permettere ad autonomi e professionisti di presentare domanda online, all’Inps o alla Cassa professionale di appartenenza, sono stati avviati e tutto dovrebbe essere pronto nelle prossime settimane. ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 settembre 2022) Non ci sarà il rischioday per le partite Iva che devono richiedere il200. Lo fa sapere l’Adepp, l’Associazione degli enti previdenziali privati, aggiungendo che lo stanziamento del Governo è capiente e le risorse sono sufficienti per tutti glie professionisti che ne hanno diritto.200, domande al via dopo il 20 settembre Al termine del confronto tra gli enti previdenziali coinvolti nella gestione del200per le partite Iva, l’Adepp ha fatto sapere che i lavori per permettere ade professionisti di presentare domanda online, all’Inps o alla Cassa professionale di appartenenza, sono stati avviati e tutto dovrebbe essere pronto nelle prossime settimane. ...

