Zuppa di Porro 11 settembre 2022 (Di domenica 11 settembre 2022) Zuppa di Porro. E adesso è ritornata la guerra sulle prime pagine dei giornali: ovviamente perso la Russia e l'Ucraina sta stravincendo… Ma davvero vediamo che le cose siano così? Sulla politica invece si cerca una mediazione aiuti e si pone i giornali si sarebbe trovato un accordo per un emendamento che sblocchi i crediti bloccati da draghi sul 110%.tetto del gas pare che non se ne faccia nulla secondo Repubblica oggi.un fiume di retorica su festival di Venezia vai stampa. #RassegnaStampa11settembre L'articolo proviene da Nicola Porro.

