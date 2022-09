Traffico Roma del 11-09-2022 ore 15:30 (Di domenica 11 settembre 2022) Luceverde Roma Buona domenica pomeriggio da Simone Cerchiara Traffico senza difficoltà di rilievo sulle strade di Roma pochi gli spostamenti regolare il Lungotevere e la tangenziale mentre il dato sulla Pontina per i lavori in zona Tor de’ Cenci abbiamo rallentamenti e code nelle due direzioni alle 18 all’Olimpico Lazio Verona modifiche alla viabilità attenzione a chiusure e divieti attorno allo stadio per i parcheggi a disposizione le aree di Piazzale Clodio è a Flaminio di viale XVII Olimpiade con i mezzi pubblici da Piazzale Flaminio c’è la linea tram 2 fino a Piazza Mancini fuori servizio è tanto il tram proseguono i lavori sulla linea in sostituzione il servizio bus dettagli di queste di altre notizie nel sito Roma.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale ... Leggi su romadailynews (Di domenica 11 settembre 2022) LuceverdeBuona domenica pomeriggio da Simone Cerchiarasenza difficoltà di rilievo sulle strade dipochi gli spostamenti regolare il Lungotevere e la tangenziale mentre il dato sulla Pontina per i lavori in zona Tor de’ Cenci abbiamo rallentamenti e code nelle due direzioni alle 18 all’Olimpico Lazio Verona modifiche alla viabilità attenzione a chiusure e divieti attorno allo stadio per i parcheggi a disposizione le aree di Piazzale Clodio è a Flaminio di viale XVII Olimpiade con i mezzi pubblici da Piazzale Flaminio c’è la linea tram 2 fino a Piazza Mancini fuori servizio è tanto il tram proseguono i lavori sulla linea in sostituzione il servizio bus dettagli di queste di altre notizie nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale ...

