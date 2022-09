Renzi a Ercolano | “Berlusconi ha più followers su tik tok | noi più voti”

(Di domenica 11 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) – “Caro Silvio, mi consenta, avrai anche più follower su Tik tok ma noi prenderemo piùdi Forza Italia alle elezioni. L’obiettivo del terzo polo è svuotare la destra e svuotare la sinistra. Siamo talmente pazzi che a 14 giorni dal voto ci ritroviamo in un luogo di cultura e bellezza per parlare di identità e arte, perché questa è per noi la politica con la P maiuscola”: lo ha detto Matteonel suo “Discorso sulla cultura”, a. “Il nostro patrimonio artistico deve essere sia tutelato che promosso, lo prevede l’articolo 9 della Costituzione. Con la cultura si creano posti di lavoro, non rimettere a posto gli scavi significa cancellare la nostra cultura e identità. Tutelare il patrimonio culturare è una priorità identitaria, lo diciamo sfidando gli altri partiti: ...

