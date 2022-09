MOVIOLA – Juventus-Salernitana, Bremer tocca Piatek in area: per arbitro e Var niente rigore (Di domenica 11 settembre 2022) Episodio da MOVIOLA in Juventus-Salernitana per il possibile calcio di rigore chiesto dagli ospiti per il contatto tra Bremer e Piatek in area di rigore. Il brasiliano tocca involontariamente l’attaccante polacco che finisce giù. Chiesto a gran voce il penalty, ma per l’arbitro Marcenaro e per il Var non c’è nulla. Rivedendo l’episodio, è vero che le corse dei due giocatori si toccano, ma sembra poco per assegnare il tiro dal dischetto. Resta comunque qualche dubbio. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Episodio dainper il possibile calcio dichiesto dagli ospiti per il contatto traindi. Il brasilianoinvolontariamente l’attaccante polacco che finisce giù. Chiesto a gran voce il penalty, ma per l’Marcenaro e per il Var non c’è nulla. Rivedendo l’episodio, è vero che le corse dei due giocatori sino, ma sembra poco per assegnare il tiro dal dischetto. Resta comunque qualche dubbio. SportFace.

