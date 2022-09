Inter | Savino | «Colpisce l’incapacità di creare gioco Inzaghi? Ecco le sue colpe»

(Di sabato 10 settembre 2022) Il conduttore Nicola, di dichiarata fedeista, ha parlato a Tuttosport soffermandosi sui problemi della sua: le dichiarazioni al quotidiano Il conduttore ha detto la sua sul momento delicato dell’: LA CRISI – «Mi aggrappo all’atipicità della stagione che stiamo vivendo. Il lungo stop per il Mondiale può aiutarci, può appianare tutto. È un momento brutto e quello che più midi costruire. Non si riesce a giocare a pallone, a fare la costruzione dal basso. Critiche a? Lo ritengo un ottimo allenatore ma secondo me nel derby come con il Bayern Monaco ha tardato di qualche minuto i cambi». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24.

