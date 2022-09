GdS – Thiago Motta è già a Bologna Fenucci | “Su Sinisa nessuno ci faccia la morale”

Leggi su justcalcio

(Di sabato 10 settembre 2022) 2022-09-10 10:15:20 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla GdS: L’a.d. del club rossoblù spiega i motivi del ribaltone e annuncia il nuovo tecnico che inizierà lunedì ma è già arrivato in città. Domani contro la Fiorentina in panchina va Vigiani dal nostro inviato Matteo Dalla Vite 10 settembre– CASTELDEBOLE Prima conferenza stampa dopo tre anni e mezzo senzaMihajlovic. Per spiegare il ribaltone – che domani vedrà in panchina Vigiani e Magnani, da lunedì– c’è l’amministratore delegato Claudio. “Abbiamo deciso che l’allenatore da lunedì sarà– dice-, ve lo dico ufficialmente, ma la cosa su cui mi piacerebbe si concentrasse l’attenzione adesso è la partita di domani ...