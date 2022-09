F1, griglia di partenza GP Italia 2022: risultati e classifica, Leclerc in pole position a Monza (Di sabato 10 settembre 2022) La griglia di partenza del Gran Premio d’Italia 2022 di Formula 1, in cui Charles Leclerc su Ferrari conquista la pole position in 1.20.161 davanti alla Mercedes di George Russell e alla McLaren di Lando Norris. Max Vestappen scatterà dalla quarta casella, mentre Carlos Sainz e Lewis Hamilton dal fondo della griglia. Vengono subito eliminati nel Q1 Nicholas Latifi, Sebastian Vettel, Lance Stroll, Kevin Magnussen e Mick Schumacher, mentre a lasciare la compagnia in Q2 sono Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Nick De Vries, Guanyu Zhou e Yuki Tsunoda. Qualifiche stravolte da ben nove penalità inflitte ad altrettanti piloti, fra tutti Max Verstappen, Carlos Sainz, Lewis Hamilton e Sergio Perez. La gara di domenica, dunque, si preannuncia altamente ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Ladidel Gran Premio d’di Formula 1, in cui Charlessu Ferrari conquista lain 1.20.161 davanti alla Mercedes di George Russell e alla McLaren di Lando Norris. Max Vestappen scatterà dalla quarta casella, mentre Carlos Sainz e Lewis Hamilton dal fondo della. Vengono subito eliminati nel Q1 Nicholas Latifi, Sebastian Vettel, Lance Stroll, Kevin Magnussen e Mick Schumacher, mentre a lasciare la compagnia in Q2 sono Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Nick De Vries, Guanyu Zhou e Yuki Tsunoda. Qualifiche stravolte da ben nove penalità inflitte ad altrettanti piloti, fra tutti Max Verstappen, Carlos Sainz, Lewis Hamilton e Sergio Perez. La gara di domenica, dunque, si preannuncia altamente ...

sportface2016 : +++#F1, Max #Verstappen cambia il motore endotermico: avrà cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza.… - RobChinchero : Chiariamo: se Verstappen sarà primo al termine della Q3, con Leclerc secondo, la pole position (non solo sulla grig… - pisto_gol : La mia griglia di partenza per il campionato 22/23: 1^Fila Napoli-Milan 2^Fila Juventus-Inter 3^Fila Atalanta-Lazio Sorpresa Udinese ?? - 92Spagnolo : Super #Leclerc a #Monza. Qui il resoconto delle qualifiche - imaweirdoxo : con tutte le penalità io non ho capito la griglia di partenza ma non mi interessa perché so da dove parte Lewis ed è l'unica cosa che conta -