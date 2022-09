DIRETTA F1 | GP Italia 2022 LIVE | alle 16 00 le qualifiche | Leclerc prova a sfruttare la grande occasione

Leggi su oasport

(Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.15 Buongiorno e bentornati a Monza! Tra 45 minuti esatti prenderà il via l’attesissima qualifica del Gran Premio d’! Come seguire lein tv/streaming – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – La cronaca della FP3 – La presentazione delleBuongiorno e bentrovati alladelledel GP d’, 16° round del Mondialedi F1. Sulla pista di Monza ci si giocherà la pole-position e le attese non mancano in casa Ferrari per centrare questo obiettivo davanti al pubblico di casa. Il monegasco Charlesha unachance. Le penalità in griglia di partenza, soprattutto dell’olandese ...