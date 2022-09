Crollo della Russia? Orsini denuncia le bugie sulla controffensiva ucraina

(Di sabato 10 settembre 2022) È da mesi che ladi Vladimir Putin sta per cadere da un momento all'altro, fiaccata dall'erosione economica e bellica. Ad andare contro la narrazione che vuole la guerra invicina a una soluzione grazie alla strategia del "sanguinamento" messa in atto dall'Occidente è Alessandro. Il sociologo afferma che "l'Unione europea deve creare il consenso intorno alla strategia del sanguinamento; deve convincere i cittadini che sia la strada giusta, l'unica percorribile". Questo porta a una chiusura di ogni ipotesi di dialogo con Mosca, ma anche "la distorsione dell'informazione per indurre gli italiani a credere che ilsia imminente", scrive il professore sul Fatto quotidiano. Insomma, la vulgata che lasta per cadere è ...

tempoweb : Crollo della #Russia? Alessandro #Orsini all'attacco: 'bugie' sulla controffensiva #ucraina #10settembre #guerra… - CuntreraMax : @QLexPipiens Il crollo della Russia non verrebbe consentito dalla Cina. La speranza è che crollino gli USA, ridotti… - Lostanca : @GiovaQuez Questi sono matti. Nessuno parla di crollo della Russia, ma semplicemente di avanzata degli ucraini. C’è una bella differenza. - kategullo75 : RT @charliecarla: Il Messaggero: 'Ospedali che chiudono e crollo dei posti letto: la crisi della Sanità'. Se ne accorgono adesso. - super_caz : @QLexPipiens @VittorioBanti @Musso___ Allora l'unica speranza per noi sarebbe un crollo della Russia immediato con… -

Roma, 10 set. - " Ildelle difese russe nel nord - est del fronte ucraino "è il risultatocorruzione e dell'incompetenza" che regnano fra i militari. Lo scrive il giornalista investigativo Christo Grozev, del ... Grido d'allarme della SIMM: "Entro 5 anni, crollo della spesa sanitaria" È da mesi che la Russia di Vladimir Putin sta per cadere da un momento all'altro, fiaccata dall'erosione economica e bellica. Ad ...