Covid in Italia | 15 565 contagi e 18 morti

Sono 15.565 i nuovi casiinnelle ultime 24 ore contro i 15.543 di ieri e i 17.668 di sabato scorso. I tamponi processati sono 140.365 (ieri 137.133) con un tasso di positivita' che scende dall'11,3 all'11,1%. I ...Pur con tutte le limitazioni legate al, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno ... perché le qualifiche del Gran Premio d'anche su Tv8 saranno visibili in tempo reale " la FP3 invece è ...I dati. Sono 2.310 i nuovi casi di Covid in Lombardia, rilevati da 20.114 tamponi, con un rapporto del 11,5%, sostanzialmente uguale a ieri. Sono 2.310 i nuovi casi di Covid in Lombardia nella giornat ...ROMA (ITALPRESS) – Sono 875 i nuovi contagi Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 8.998 tamponi processati. Sono i dati contenuti nel bollettino quotidiano del […] ...