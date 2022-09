Napoli, Spalletti ha le idee chiare: “Contro lo Spezia dovremo giocare in questo modo” (Di venerdì 9 settembre 2022) Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato Contro lo Spezia. Tanti gli argomenti affrontati, dalle condizioni fisiche di Osimhen, alla prestazione monumentale di mercoledì sera con il Liverpool. “Per quanto riguarda Osimhen mi attengo alla nota ufficiale. Dispiace molto, ma chiaramente è un qualcosa che può capitare e bisogna metterlo in preventivo. Abbiamo elementi altrettanto forti per sostituirlo. Per il suo ruolo Simeone o Raspadori sono i candidati a sostituirlo: sarà uno di loro due, per essere più precisi bisogna attendere domani“. Spalletti Conferenza Stampa Impossibile non tornare sulla serata magica di Champions League, a tal proposito il tecnico azzurro si è espresso in questo modo – ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 9 settembre 2022) Il tecnico delLuciano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionatolo. Tanti gli argomenti affrontati, dalle condizioni fisiche di Osimhen, alla prestazione monumentale di mercoledì sera con il Liverpool. “Per quanto riguarda Osimhen mi attengo alla nota ufficiale. Dispiace molto, ma chiaramente è un qualcosa che può capitare e bisogna metterlo in preventivo. Abbiamo elementi altrettanto forti per sostituirlo. Per il suo ruolo Simeone o Raspadori sono i candidati a sostituirlo: sarà uno di loro due, per essere più precisi bisogna attendere domani“.Conferenza Stampa Impossibile non tornare sulla serata magica di Champions League, a tal proposito il tecnico azzurro si è espresso in– ...

