Lulù Selassié ha un flirt con Astol? La verità viene a galla (Di venerdì 9 settembre 2022) ed è una delusione per i fan della principessa etiope. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) ed è una delusione per i fan della principessa etiope. su Donne Magazine.

queen_adnknesh : RT @Anna12882290: Stupenda! Le coordinate per l’isola che non c’è ci sono sempre, non mancano mai xche è sicura che su quell’isola ci andrà… - queen_adnknesh : RT @FerranteRita1: Buon giorno piccola mia. Tesoro mio ti sto pensando e manchi tantissimo , ma sono sicura che stai bene e che ti vuoi pr… - queen_adnknesh : RT @AZZURRAROLF58: #fairylu @lulu_selassie buongiorno principessa?????? - ImmacolataCast2 : @AZZURRAROLF58 @lulu_selassie Ciao azzu?????? - mariach16135983 : @Caramella0309 @lulu_selassie ogni parola ogni aggettivo non è mai abbastanza per descriverti ???? -