Landini (Cgil): 'Lavoro e giustizia sociale le priorità da cui partire' (Di venerdì 9 settembre 2022) La crisi c'è, ma ci sono diversi modi per affrontarla. E il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ha un'opinione ben precisa. 'È prioritario risolvere come arrivare a fine mese come si ... Leggi su globalist (Di venerdì 9 settembre 2022) La crisi c'è, ma ci sono diversi modi per affrontarla. E il segretario generale dellaMaurizioha un'opinione ben precisa. 'È prioritario risolvere come arrivare a fine mese come si ...

globalistIT : - GeppeInserra : Celebrata a Bari l’iniziativa nazionale sul Mezzogiorno. Tutti uniti contro la “secessione dei ricchi” propugnata d… - fisac_cgil : Landini: «Interventi urgenti per dare risposte a chi non arriva a fine mese» - - PoliticaNewsNow : Elezioni, Landini (CGIL): 'Non temiamo alcun risultato elettorale' - CgilCampania : ??IL MEZZOGIORNO PER L'UNITA' E LA CRESCITA DEL PAESE A Bari l'iniziativa nazionale promossa dalla @cgilnazionale s… -