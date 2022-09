Ha un ictus in diretta mentre conduce il telegiornale, Julie Chin salva grazie alla prontezza dei colleghi: “Ho perso la vista e non riuscivo a parlare” (Di venerdì 9 settembre 2022) Ha avuto un ictus in diretta tv mentre conduceva il telegiornale. È accaduto a Julie Chin, giornalista e conduttrice di 2 News Oklahom, canale statunitense del network KJRH-TV. mentre presentava un servizio sul lancio in orbita di un razzo della Nasa, Artemis-I, la donna ha avvertito un malore e ha subito passato la linea al meteo. A soccorrerla sono subito intervenuti i colleghi presenti in studio che, compresa la situazione, hanno chiamato il 911. Chin è stata così ricoverata in ospedale e le sue condizioni sono migliorate. Il video del drammatico momento è diventato virale e molti utenti hanno dimostrato empatia nei confronti della donna. Con un post su Facebook, poi, la conduttrice ha ringraziato chi le è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Ha avuto unintvva il. È accaduto a, giornalista e conduttrice di 2 News Oklahom, canale statunitense del network KJRH-TV.presentava un servizio sul lancio in orbita di un razzo della Nasa, Artemis-I, la donna ha avvertito un malore e ha subito passato la linea al meteo. A soccorrerla sono subito intervenuti ipresenti in studio che, compresa la situazione, hanno chiamato il 911.è stata così ricoverata in ospedale e le sue condizioni sono migliorate. Il video del drammatico momento è diventato virale e molti utenti hanno dimostrato empatia nei confronti della donna. Con un post su Facebook, poi, la conduttrice ha ringraziato chi le è stato ...

Corriere : Ictus in diretta per una conduttrice del tg: i colleghi riconoscono i sintomi e la salvano - FQMagazineit : Ha un ictus in diretta mentre conduce il telegiornale, Julie Chin salva grazie alla prontezza dei colleghi: “Ho per… - Tp24it : Ictus in diretta per la conduttrice del tg: i colleghi riconoscono i sintomi e la salvano - palermo24h : Ictus in diretta per la conduttrice del tg: i colleghi riconoscono i sintomi e la salvano - luigisa27514204 : RT @RaiNews: Paura per Julie Chin, conduttrice alla KJRH-TV di Tulsa, in Oklahoma, che ha avuto un ictus durante la diretta (Video). https:… -