Diciannovesima tappa Vuelta 2022 | Pedersen cala il tris

SpazioCiclismo : Appuntamento alle 13:55 per la diretta della 19esima tappa de #LaVuelta22, una breve frazione di 138,3 chilometri c… - alessandro_972 : RT @SpazioCiclismo: Domani tappa interlocutoria a #LaVuelta22 - SpazioCiclismo : Domani tappa interlocutoria a #LaVuelta22 - zazoomblog : Vuelta 2022 diciannovesima tappa Talavera-Talavera: percorso e altimetria - #Vuelta #diciannovesima #tappa - fanpage_noemi : RT @Arca_di_Noemi: ?? #TodayIsTheDay! ?? Stasera c'è l'attesissimo live di #Noemi al #CastelloSforzersco di #Milano, per la diciannovesima ta… -

DIRETTA VUELTA 2022: PEDERSEN HA VINTO LA 19TAPPA Mads Pedersen ha vinto laTalavera de la Reina - Talavera de la Reina della Vuelta 2022 . Il corridore danese della Trek - Segafredo si è imposto in volata davanti al britannico Fred Wright e al belga ...Il danese supera in volata Wright e Vermeersch, il belga sempre in rosso TALAVERA DE LA REINA (SPAGNA) - Mads Pedersen ha vinto ladella Vuelta 2022, con partenza e arrivo a Talavera de la Reina dopo 138.3 km e la doppia scalata del Puerto del Pielago. Il danese della Trek - Segafredo si aggiudica la volata ...Il danese supera in volata Wright e Vermeersch, il belga sempre in rosso TALAVERA DE LA REINA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Mads Pedersen ha vinto ...Il danese, sempre più maglia verde, ha tagliato il traguardo prima del britannico Fred Wright e del belga Gianni Vermeersch ...